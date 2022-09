Evaso dai domiciliari a Chieti, 42enne foggiano arrestato

Si nascondeva in un appartamento in via Lucera a Foggia, Fabio Tizzano, 42enne foggiano evaso qualche giorno prima dagli arresti domiciliari che stava scontando a Chieti. L’uomo era stato arrestato per droga ma è soprattutto coinvolto nel blitz antimafia Decima Azione, che nel novembre 2018 portò all’arresto di una trentina tra affiliati e capi clan della «società» foggiana, dove in primo grado è stato già condannato a 21 anni di reclusione e per mafia e estorsioni dal Tribunale di Foggia. I carabinieri durante un controllo del territorio hanno fatto irruzione nell’immobile dove si nascondeva il 42enne. Abitazione intestata a terze persone la cui posizione è al vaglio degli inquirenti. A seguito del relativo arresto, il pm di turno della Procura della Repubblica di Foggia ha disposto nei suoi riguardi la misura cautelare del carcere, in attesa della relativa convalida davanti al gip.