Zapponeta, operaio precipita da ponteggio alto 3 metri in un cantiere: ferito grave, è in ospedale

ZAPPONETA - Ennesimo incidente sul lavoro in Puglia, questa volta a Zapponeta, nel Foggiano, dove un muratore rumeno di 30 anni è precipitato da un ponteggio alto tre metri ed ha riportato gravi ferite. L'uomo stava lavorando in un cantiere in via Savino Di Noia, gli inquirenti stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto. Il 30enne è stato condotto in ospedale a San Giovanni Rotondo, con fratture e traumi. Sul posto i carabinieri e gli ispettori dello Spesal, il Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambiente di Lavoro dell'Asl Fg.