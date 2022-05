Energia, «no» della Regione Puglia a due parchi eolici nel Foggiano

BARI - Dalla Regione Puglia arrivano altri due «no» alla realizzazione di due diversi impianti fotovoltaici nel Foggiano. Nel primo caso, la Giunta ha espresso parere non favorevole per il procedimento di Via di competenza statale relativa al parco eolico che dovrebbe essere realizzato nei comuni di Apricena e San Severo, in località Trifone - Serrillo, costituito da 12 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 66 MW, azienda proponente Wind Energy - Apricena Srl La Giunta ha espresso anche giudizio negativo di compatibilità ambientale relativo al parco eolico denominato «Alpha 2», costituito da 11 aerogeneratori, per una potenza complessiva pari a 66 MW, da realizzare nel comune di Cerignola, proposto dalla società Aep Srl.