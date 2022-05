Primo Maggio 2022: le manifestazioni della Cgil nel Foggiano

FOGGIA - L’iniziativa promossa dalla Camera del Lavoro di Foggia nel primo luogo di lavoro di Giuseppe Di Vittorio. Sarà apposta una corona di fiori al cippo in memoria realizzato nel 2015. Parteciperanno il segretario generale della Cgil Puglia, Pino Gesmundo, e della Cgil di Foggia, Maurizio Carmeno.

Celebrare il Primo Maggio in Capitanata non può che avvenire ricordando la figura e l’operato di Giuseppe Di Vittorio, che da bracciante autodidatta di Cerignola arrivò a guidare la Federazione sindacale mondiale. Per questa ragione tra le iniziative promosse per la Festa dei Lavoratori, la Cgil di Foggia ha promosso un’iniziativa in un luogo fortemente simbolico, quella Masseria Cirillo - in agro di Orta Nova - che fu il primo posto di lavoro di Di Vittorio all’età di soli 9 anni. Lì dove la Camera del Lavoro di Foggia, grazie alla disponibilità dei proprietari del fondo, ha voluto apporre nel 2015 un cippo in memoria.

Il 1° maggio quindi, alle ore 9, presso Masseria Cirillo (che si trova in una intersezione della Strada Provinciale n. 87), si terrà una piccola cerimonia che vedrà tra gli altri la partecipazione del presidente della Fondazione Giuseppe Di Vittorio, Fulvio Fammoni, e del segretario generale della Fiom nazionale, Michele De Palma, pugliese di Terlizzi, alla prima iniziativa ufficiale nella nostra regione dopo l’elezione. Introdotti dal segretario generale della Cgil di Foggia, Maurizio Carmeno, interverranno anche il sindaco di Orta Nova, Domenico Lasorsa, e il segretario generale della Cgil Puglia, Pino Gesmundo. A tutti i militanti e cittadini che parteciperanno, la Cgil donerà una copia della Costituzione e del volume “Un eroe del nostro tempo. Giuseppe Di Vittorio: una vita al servizio del popolo”, una storia a fumetti di Gianni Carino pubblicata per Ediesse edizioni.

A seguire, alle ore 10 - prima del tradizionale corteo unitario di Cgil Cisl Uil – la delegazione sarà a Cerignola presso l’opera murale che celebra Giuseppe Di Vittorio, realizzata nel 1975 dall’artista Ettore De Conciliis, restaurata e posizionata nel 2017 in Piazza Libertà, per apporre una corona di fiori.