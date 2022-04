Foggia, dopo lite con due fratelli tenta di investirli e ne ferisce uno: fermato 26enne

FOGGIA - Dopo un litigio per futili motivi con due fratelli avrebbe tentato d’investirli con la sua auto riuscendo a ferirne solo uno. Questi ha riportato ferite giudicate guaribili in 40 giorni. Con l’accusa di tentativo di omicidio la polizia ha fermato a Foggia un 26enne. Il gip ha convalidato il fermo disponendo per l’indagato la custodia cautelare in carcere. Lo stesso giorno dell’investimento, il 15 aprile scorso, - a quanto viene riferito - i poliziotti sono intervenuti in un’abitazione dove ignoti, dopo aver incendiato un pneumatico, lo hanno scaraventato nel giardino di un’abitazione al piano terra. Gli agenti hanno accertato che la proprietaria di casa è la madre del 26enne sottoposto a fermo. La donna, nell’aprire la porta, è stata investita dalle fiamme che le hanno procurato ustioni. Attualmente è ricoverata in ospedale, ma non é in pericolo di vita. Gli investigatori stanno accertando se l’incendio sia una ritorsione per l’investimento.