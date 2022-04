Da Bari a Manfredonia per pescare abusivamente 500 ricci: sequestri e multe salate

MANFREDONIA - Un pescatore abusivo originario del Nord Barese è stato multato dalla Guardia Costiera a Manfredonia (Foggia), dopo essere stato scoperto con 500 ricci di mare raccolti poco prima. L'uomo è stato sanzionato per circa 2mila euro.

Al trasgressore sono state contestate anche violazioni per l'accesso non autorizzato nel porto di Manfredonia e per la zona a traffico riservato, attivata dopo la nuova ordinanza entrata in vigore ad aprile.