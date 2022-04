Deposito dell’Energas, Manfredonia ora trema

MANFREDONIA - Il Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani ha risposto in aula alla interrogazione del deputato di Manfredonia, Gruppo Misto-Maie, Antonio Tasso, volta a fare chiarezza sulle intenzioni del MITE circa l’autorizzazione ad installare un megadeposito costiero di Gpl in agro sipontino. Non è arrivata la risposta tanto attesa, ma nemmeno è il caso di disperare sulla questione Energas.

L’ultima parola spetterà al Consiglio dei Ministri in conseguenza della mancata intesa raggiunta ai tre tavoli di conciliazione, come per legge, tra i soggetti coinvolti: Regione Puglia, Comune di Manfredonia e Adspmam (Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale, contraria all’insediamento) e organi ministeriali (favorevoli). «E’ perciò importante che chi dovrà prendere la decisione - spiega l'onorevole Tasso - sia sufficientemente informato che il progetto non solo è accompagnato da elementi ostativi sotto l’aspetto dell’opportunità strategica, ma trova la strada sbarrata anche sotto il profilo sociale poiché la comunità locale si è espressa contrariamente a un intervento industriale che desta allarme in termini di sicurezza, che non offre al territorio nessun vantaggio economico e che preclude una possibilità di sviluppo turistico che trova unico sfogo proprio nella riviera a sud dell’abitato».

Il deputato Tasso spiega che «la risposta fornita in aula va interpretata alla luce delle convinzioni del Ministero della Transizione Ecologica (favorevole ad Energas) e del ministro (contrario al Gpl). Cingolani è sembrato volersi discostare da quanto scritto dal suo ufficio legislativo. Circa la pertinenza (da noi esclusa) del Gpl con il Pnrr in quanto ancora compreso tra i carburanti alternativi per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del comparto nella Direttiva dell'Unione europea sui combustibili alternativi "Dafi", Cingolani aggiunge di suo che nel Pnrr si è andati oltre e si sta parlando già di synthetic fuel e di altri cose che oggettivamente potrebbero essere di interesse ben superiore anche ai fini della decarbonizzazione». Ancora: sull’utilizzo del Gpl per usi domestici che per gli uffici «rimane, comunque, un principale combustibile per riscaldamento e produzione di acqua calda e sanitaria in tutte le zone non connesse alla rete dei metanodotti e di conseguenza non si può asserire che non serva». Segue «la riflessione del ministro secondo cui è anche vero che si sta accelerando una politica di elettrificazione molto forte, sia attraverso le rinnovabili che con il cambiamento dei sistemi energetici residenziali, e che quindi, anche in questo caso, si dovrebbe fare un’analisi rispetto all’attuale stato tecnologico». L’interpretazione di Tasso è: «in queste zone stiamo spingendo per una elettrificazione che vada a mutare i sistemi energetici residenziali e pertanto evitiamo di continuare a considerare il Gpl».

Il ministro Roberto Cingolani conclude dicendo che ci sono dei pro (rilevati dal Mite) e dei contro (correttamente da lui stesso evidenziati). Tasso gli ha altresì segnalato di rivedere la situazione anche alla luce dell’interessamento della criminalità organizzata locale per accaparrarsi le attività connesse alla realizzazione dell’impianto emerso dalle indagini dell’inchiesta «Omnia Nostra» che ha messo in luce gli interessi dei clan mafiosi di Manfredonia sugli investimenti nell’area.