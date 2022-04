Sassaiola ai mezzi pubblici dell'Ataf di Foggia: «Danni a persone evitati per miracolo»

FOGGIA - Ancora vandalismo ai danni dei mezzi pubblici di Foggia. L'ultimo increscioso episodio è avvenuto ieri sera, con la denuncia di stamattina da parte delle organizzazioni sindacali Filt Cgil, Ugl Trasporti e Faisa Confail. L'oggetto della denuncia riguarda l'azione «perpetrata dai soliti ignoti a danno di diversi mezzi ATAF in servizio di linea, il tutto, a pochi giorni dal Comitato per l’ordine pubblico avvenuto in prefettura» scrivono i sindacati, i quali illustrano i fatti avvenuti nello specifico: «Ieri sera, su via Bari all'altezza del McDonald's, un gruppo di balordi, ha pensato bene di “imboscarsi” ed attendere i mezzi “al varco”, le linee 16, 7, 11, sono state investite da una fitta sassaiola, la quale ha causato danni di lieve entità alle linee 7 ed 11, mentre alla linea 16 è stata causata la rottura del vetro della porta centrale adibita alla salita e discesa dei passeggeri, per miracolo, anche questa volta non ci sono stati feriti».

La richiesta di provvedimenti

«Vista l'escalation di questi atti vandalici, pericolosi per l'incolumità dei cittadini», le organizzazioni sindacali, dopo i fatti che hanno colpito l'Azienda dei trasporti pubblici foggiana, ribadiscono che «solo per miracolo non hanno causato danni all'utenza e al personale in servizio, ma che di sicuro provocano danni alla comunità sia in termini economici dovuti all'acquisto di ricambi utili alla riparazione dei mezzi, sia in termini di utilizzo del servizio di trasporto in quanto i mezzi devono rientrare in rimessa per le riparazioni». Filt Cgil, Ugl Trasporti e Faisa Confail chiedono «che venga immediatamente messo in campo tutto ciò che sia definito nel tavolo tecnico tenutosi in Prefettura onde evitare tragiche e prevedibili conseguenze».