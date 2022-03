E' mistero sulla morte di un agricoltore di Manfredonia nel foggiano

ZAPPONETA – Aveva una profonda ferita in testa, quando è stato trovato privo di vita nel suo podere a Zapponetta, in località «Alma Dannata». Era inizio mattinata dello scorso sabato, quando il cadavere di Giuseppe Ciociola, agricoltore 60enne di Manfredonia, è stato ritrovato dai familiari. A curare le indagini sono i Carabinieri, che stanno focalizzando le attenzioni sulle cause della morte dell'uomo incensurato. Bisognerà capire, infatti, se si tratta di un incidente o se la ferita alla testa sia stata provocata da altre situazioni. La Procura di Foggia, intanto, ha fatto eseguire l'autopsia, che potrà dare una chiara risposta sull'accaduto. A quanto pare, la zona dove è avvenuta la tragedia risulta abbastanza isolata, non essendoci sistemi di videosorveglianza e non trovandosi testimoni che hanno assistito al fatto.