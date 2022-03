Sassi contro autobus di linea a Foggia: vetri rotti, nessun ferito tra i passeggeri a bordo

Alcuni sassi sono stati lanciati da un gruppo di ragazzini contro un mezzo della linea F1 dell’Ataf, l'azienda che si occupa di trasporto pubblico locale a Foggia. E' successo ieri sera verso le 23.00 in via La Torre, zona semi periferica della città. Fortunatamente nessuno, tra i pochi passeggeri presenti a bordo dell’autobus, è rimasto ferito. I sassi hanno rotto i vetri della porta centrale. Secondo le segreterie Filt Cgil, Faisa Confail e Ugl Autoferro ieri sera "solo per puro caso non è accaduta una tragedia». Per questo motivo, i sindacati chiedono all’azienda di «informare e denunciare questi atti delinquenziali alle autorità competenti, al fine di evitare ulteriori danni ai nostri mezzi e tutelare l'incolumità dell’utenza e del personale in servizio». I sindacati chiedono anche «alle forze dell’ordine, di profondere un ulteriore sforzo, al fine di assicurare alla giustizia questi soggetti».