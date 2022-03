Foggia e Bari, preselezione al buio per il concorso Amiu

FOGGIA - Ottomila aspiranti tra Foggia e Bari, c'è il solito fiume di candidati anche per il «concorsone» di Amiu, si parte a fine del mese (termine delle domande scaduto il 19 gennaio) con le prove preselettive per l'ammissione al concorso vero e proprio che poi dovrebbe tenersi nei mesi successivi. L'azienda municipale per l'igiene urbana intende così reclutare 400 idonei per la sede di Bari e 200 per Foggia, autisti e operatori ecologici le categorie richieste per rimpinguare un parco-dipendenti che specie a Foggia risata indebolito di oltre cento unità tanto è vero che il servizio di raccolta e spazzamento fornito alla città appare deficitario ed è fonte di malcontento tra i cittadini.

Non è stato stato tuttavia ancora reso noto il cronoprogramma delle prove, da quel che si deduce dopo il tempo che occorrerà per la correzione degli elaborati della preselezione il concorso vero e proprio dovrebbe tenersi entro i mesi di aprile-maggio. Una data per il momento lontanissima e che potrebbe anche non riguardare i candidati Foggia, dal momento che Amiu ha un contratto in scadenza con il Comune di Foggia. Parliamo dunque, allo stato, di un concorso al buio per i candidati foggiani dal momento che l'Amiu non sa ancora se proseguirà nel suo servizio di raccolta e smaltimento considerato che l’azienda barese è stata autorizzata dai commissari (delibera dello scorso 2 marzo) a operare in regime di prorogatio fino al 31 marzo 2022. Oltretutto, da quel che trapela dalle maglie strettissime di Palazzo i città, la partita per l’eventuale rinnovo del contratto di servizio con i commissari del Comune capoluogo sembra ancora tutta da giocare.

Nonostante l'alea dell'incertezza sul concorso, le domande degli aspiranti candidati foggiani sono arrivate copiose come se l'eventualità che l'Amiu possa essere sostituita da altra azienda allo stato non si ponga. Centinaia di persone hanno pertanto scaricato i 1500 quiz (molti dei quali saranno proposti per il superamento della prova preselettiva), pubblicati sul sito dell’azienda al fine di mettere tutti i potenziali lavoratori sullo stesso piano. Si tratta di un concorso che Amiu avrebbe dovuto espletare nel periodo marzo-maggio 2020, proprio nel pieno dell'esplosione dell’emergenza Covid con il lockdown deciso dal governo su tutto il territorio nazionale.

All'esito delle procedure selettive, la Società potrà disporre di una graduatoria di 400 idonei per il profilo di operatori di livello J per la sede di Bari e di una graduatoria di 200 idonei dello stesso profilo per la sede di Foggia; analogamente potrà disporre di una graduatoria di 160 idonei per il profilo di operatore-autista di livello III B per la sede di Bari e di una graduatoria di 80 idonei dello stesso profilo per la sede di Foggia.