Foggia,denunciati 14 «furbetti» del reddito di cittadinanza

FOGGIA - Avrebbero percepito indebitamente il reddito di cittadinanza 14 persone, tutte del Foggiano, denunciate dai militari della Guardia di finanza. A Vieste in cinque avrebbero ottenuto illecitamente il contributo statale per 14mila euro circa, omettendo, nel richiedere il beneficio, sia la reale composizione del nucleo familiare e i redditi effettivamente percepiti, sia che in famiglia c'era una persona sottoposta a misura cautelare.

Sempre sul Gargano 7 persone avrebbero intascato oltre 33mila euro: in 6 avrebbero fornito false informazioni sulla composizione del nucleo famigliare e sulle disponibilità patrimoniali e reddituali. Il settimo invece, impiegato «in nero», avrebbe omesso di effettuare la comunicazione di variazione della condizione reddituale e occupazionale.

A Foggia è stato contestato a una persona di aver percepito 14.485 euro pur non avendo comunicato all’Inps l’applicazione, nei confronti di un familiare, di misure cautelari personali. Uno straniero, nella presentazione della domanda, avrebbe falsamente dichiarato di essere residente in Italia da almeno 10 anni percependo indebitamente 1.500 euro.