Manfredonia, rapina da 700 euro in cartoleria

Manfredonia - In due entrano nella cartoleria armati di taglierino e scappano con 700 euro. A tanto ammonta il bottino della rapina compiuta ieri sera ai danni di una cartolibreria in via Dei Mandorli a Manfredonia (Foggia). I giovani avevano il volto coperto dal cappuccio di una felpa ed erano armati di taglierino. Si sono fatti consegnare l'incasso e sono fuggiti. Indagini sono in corso anche attraverso l'analisi dei filmati delle telecamere di sicurezza della zona.