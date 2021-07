Rodi Garganico: sequestrati quattro quintali di vongole

FOGGIA - Quattro quintali di vongole, pescate illecitamente, sono state sequestrate dai militari della Guardia Costiera di Rodi Garganico e Lesina, nell’ambito di un’operazione condotta tra le località di Marina di Chieuti, Lesina e Capojale. I molluschi sono stati poi rigettati in mare. Il comandante del peschereccio è stata comminata una sanzione amministrativa di 2mila euro per non aver rispettato il limite di cattura giornaliero. In caso di recidiva rischia la sospensione della licenza di pesca.