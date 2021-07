Foggia, la proprietaria dorme, i ladri svaligiano la casa

Foggia - I ladri entrano mentre la proprietaria dorme e le portano via tutti i gioielli. Ennesimo furto in abitazione a Foggia. È accaduto la scorsa notte in corso Garibaldi, zona centralissima della città. Stando alla ricostruzione degli investigatori, verso le due del mattino la donna, 50 anni, si è svegliata accorgendosi che c'era la luce accesa nel soggiorno. Quando è arrivata nella stanza ha notato che era stata completamente messa a soqquadro e ha dato immediatamente l’allarme alla Polizia, intuendo l’accaduto.

In un sopralluogo gli agenti hanno accertato che dall'abitazione i malviventi avevano portato via un cofanetto con oggetti in oro del valore di qualche migliaia di euro; una volta preso il bottino, erano fuggiti dalla finestra del bagno lasciata aperta dalla donna. Due giorni fa un episodio analogo era accaduto in via San Giovanni Bosco; in quella circostanza la proprietaria aveva sorpreso in casa il ladro che, per riuscire a fuggire, l’aveva anche colpita con un calcio al petto.