Foggia, sorprende il ladro in casa e viene aggredita

Foggia - Picchiata dal ladro che si è trovata in casa dopo essere stata svegliata dai rumori. Una donna di 38 anni è stata aggredita durante un tentativo di furto avvenuto all'alba nel suo appartamento di via San Giovanni Bosco, a Foggia.

Stando alla ricostruzione fornita alla polizia, la vittima verso le sei si è svegliata e uscendo dalla camera da letto ha sorpreso uno sconosciuto in casa che l'ha colpita con un calcio al petto ed è fuggito dalla finestra del bagno. La donna sotto choc ha chiamato la polizia. Sul posto sono intervenuti gli uomini delle volanti per i rilievi del caso. Da una prima ispezione sembra che il malvivente non sia riuscito a portar via nulla dall'appartamento.