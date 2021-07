Università, Medicina a Foggia raddoppia: da 90 a 180 posti

FOGGIA - «Offriamo quest’anno la possibilità a 180 studenti di iscriversi al corso di laurea in Medicina», rispetto ai 90 degli anni precedenti. Così il rettore dell’Università di Foggia, Pierpaolo Limone, ha annunciato raddoppio dei posti disponibili per il corso di laurea in Medicina e chirurgia. «Di fatto a precisa Limone - raddoppiamo i numeri rispetto agli anni precedenti. È una esperienza straordinaria, ottenuta grazie al Miur. Riusciamo a farlo perché ci sono stati investimenti importanti nelle infrastrutture, nel reclutamento dei docenti. Naturalmente tutto a vantaggio del nostro territorio».

Per il direttore del dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche di Foggia, Gaetano Serviddio, «è una sfida che l'Universitò di Foggia lancia alla Capitanata. Abbiamo puntato a scalare prima i ranking italiani della qualità del corso di laurea in Medicina, a raggiungere gli elevati standard qualitativi e formativi dei nostri studenti, e solo dopo a lanciare la sfida del raddoppio del numero». «Medicina - conclude Serviddio - non è mai soltanto quantità ma è soprattutto qualità della formazione avanzata».