Auto contro trattore: un morto e un ferito fra Torremaggiore e San Severo

Una persona è morta e un’altra è rimasta ferita nell’incidente stradale avvenuto questa mattina sulla strada provinciale 30, tra San Severo e Torremaggiore, nel Foggiano. Per cause in corso di accertamento una Renault Clio si è scontrata con un trattore. A causa del violento impatto il mezzo agricolo è finito sul guard-rail e il conducente è morto sul colpo. Ferito il conducente dell’autovettura. Sul posto sono intervenuti agenti della polizia stradale e personale del 118.