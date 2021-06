Calcio, Zeman torna al Foggia: i tifosi rossoneri cominciano a sognare

FOGGIA - Riportare a casa Peppino Pavone e Zdenek Zeman. Provare a ricostruire Zemanlandia. La pazza idea del Foggia nasce con il nuovo corso della società dauna, che ha appena accolto fra i suoi azionisti l’ex proprietario del Bisceglie Nicola Canonico. Il club rossonero ha fatto di tutto per assicurarsi due figure a cui sono legati ricordi tra i più belli della ultracentenaria storia dei «Satanelli». E ce l’ha fatta.

I primi contatti sono stati avviati nei giorni scorsi, fra colloqui telefonici e incontri. La volontà del Foggia era chiara: affidare la direzione tecnica o sportiva del club a Pavone e la panchina all’allenatore boemo. Salvo clamorose sorprese dell’ultima ora si può dire che la missione è compiuta. Come testimonia la foto apparsa sui profili social del club e che sta letteralmente facendo il giro del web. Il primo obiettivo del club rossonero, ora, è rifondare l’area tecnica. Pavone è l’uomo giusto.

Zeman, 74 anni, ha allenato a più riprese la squadra pugliese, anche nella stagione 2010-2011, in C, dopo essere stato su panchine di serie A, come quelle delle due squadre della capitale e del Napoli. E’ fermo dal 2017-'18, quando ha guidato il Pescara