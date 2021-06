Foggia, vaccini: è stato il giorno dei ragazzi

Foggia - Gran folla di ragazzi in questi giorni negli hub cittadini e nei centri della provincia, avanti con le vaccinazioni degli adolescenti secondo il programma vaccinale predisposto dalla Regione che aveva avuto il prologo con la vaccinazione degli studenti impegnati in questi giorni con gli esami di Stato e che hanno avuto ovviamente la precedenza. Tanti ragazzi in fila per tutta la giornata nell'hub della palestra dell'istituto Giannone-Masi in via Sbano, anche quattro ore per fare la vaccinazione nonostante fossero in programma solo le vaccinazioni dei prenotati.

Ieri altra giornata tranquilla sul fronte dei contagi, il numero risale ma si ferma a 27 in Capitanata e non si registrano nuovi decessi. In Puglia

Passiamo al quadro generale. Sale a 456.594 il dato delle somministrazioni effettuate dall'avvio della campagna vaccinale in provincia di Foggia. Oltre la metà della popolazione vaccinabile ha ricevuto almeno una dose di vaccino, un quarto anche la seconda.

Precisamente: hanno ricevuto la prima dose 304.574 persone (il 50,2% della popolazione vaccinabile); di queste, hanno concluso il ciclo vaccinale in 152.020 (il 25%). Procede la somministrazione di prime e seconde dosi negli hub, nei punti vaccinali e ad opera dei medici di medicina generale.

Nel dettaglio, fino a ieri mattina, in provincia di Foggia, avevano ricevuto la prima dose: 49.548 persone estremamente vulnerabili; 16.041 caregivers; 38.181 persone ultraottantenni (pari al 93%); 51.255 persone di età compresa tra 79 e 70 anni (pari all'89,8%); 62.283 persone di età compresa tra 69 e 60 anni (pari all'85,5%); 62.912 persone di età compresa tra 59 e 50 anni (pari al 69%); 39.795 persone di età compresa tra 49 e 40 anni (pari al 47,3%); 26.764 persone di età compresa tra 39 e 30 anni (pari al 37,6%); 21.945 persone di età compresa tra 29 e 17 anni.

Ad oggi i medici di medicina generale hanno somministrato, in tutto, 128.707 dosi di vaccino di cui 16.911 a domicilio. Presso l'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo sono state vaccinate 230 persone, tra pazienti in cura e caregivers.