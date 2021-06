Pulci al pronto soccorso di Foggia, reparto chiuso per 2 ore

FOGGIA - Il pronto soccorso del policlinico Riuniti di Foggia è stato chiuso per due ore per la presenza di pulci. Tutto il reparto è stato lavato e sanificato e, una volta completate le operazioni, è tornato regolarmente in funzione. La conferma arriva dalla struttura ospedaliera. A quanto si apprende, stamattina su circa otto-nove pazienti il personale medico si è accorto della presenza di alcune lesioni cutanee provocate da parassiti. Immediatamente il pronto soccorso è stato chiuso e i degenti sono stati curati, lavati e trasferiti in una zona all’esterno del pronto soccorso.