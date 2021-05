Ferito al petto da arma da fuoco a San Severo, scattano le indagini

FOGGIA - Un 33enne di San Severo la notte scorsa è stato ferito al petto da un colpo di arma da fuoco. L’uomo, incensurato, è ricoverato al Policlinico di Foggia e la sua prognosi è riservata. Non si conoscono le circostanze in cui è stato ferito il 33enne che era tornato a San Severo da pochi mesi dopo aver vissuto in Svizzera. A quanto si apprende, l’uomo verso le due del mattino è stato accompagnato da una persona non ancora identificata all’ospedale Masselli Mascia. I medici, che hanno allertato i carabinieri, lo hanno trasferito d’urgenza al Policlinico. Ora i militari indagano per capire anche chi possa averlo accompagnato in ospedale.