Foggia, Landella dimissionario, la moglie indagata per corruzione

Daniela Di Donna, dipendente del Comune di Foggia e moglie del sindaco dimissionario Franco Landella (Lega), è indagata per il reato di corruzione. Lo comunica il suo legale, avvocato Giulio Treggiari. Anche Landella è indagato per corruzione: la notizia è emersa ieri dopo le dichiarazioni spontanee rilasciate dal primo cittadino dimissionario ai pm titolari dell’indagine, Roberta Bray ed Enrico Infante.

«La mia assistita è totalmente estranea - afferma l’avvocato Treggiari - al momento non ha nulla da riferire agli inquirenti. Per sgombrare il campo da ogni sospetto nei giorni scorsi ha chiesto e ottenuto un trasferimento di ufficio (prima era occupata nell’ufficio di Gabinetto). Confida che le indagini acclarino la sua assoluta estraneità».

Lo scorso primo maggio, durante una perquisizione nell’abitazione in cui vivono Landella e Di Donna, gli agenti della squadra mobile hanno sequestrato i due telefoni cellulari usati dai coniugi e circa settemila euro.