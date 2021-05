Lucera, assaltano sportello bancomat e fuggono: indagini

Un ordigno rudimentale è stato piazzato e fatto esplodere la scorsa notte nello sportello bancomat dell’ufficio postale in via Anna Magnani a Lucera (Foggia). Lo sportello automatico è stato danneggiato e non è ancora chiaro se i malviventi siano riusciti a sottrarre il denaro contenuto.

Sono in corso indagini dei carabinieri che stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza.