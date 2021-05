C'è il Giro d'Italia, scuole chiuse a Foggia

Foggia - Il sindaco dimissionario Franco Landella, con una ordinanza firmata oggi, ha disposto la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutti gli istituti scolastici, di ogni ordine e grado, per sabato 15 maggio, in occasione della partenza dell’ottava tappa del 104esimo Giro d’Italia.

Il percorso del Giro d’Italia, si legge nell’ordinanza, «si snoda su molteplici strade e vie cittadine interessate dal flusso di entrata e di uscita dei genitori e degli alunni frequentanti le scuole di Foggia». Il provvedimento, esteso a tutto il personale scolastico sia docente che Ata, è stato assunto perché l’evento sportivo «determinerà un notevole impatto sulla mobilità veicolare e pedonale, con la conseguente necessità che siano adottate misure urgenti a tutela della pubblica incolumità, limitando gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio cittadino».