Vieste, 35 migranti afghani sbarcano al porto: anche minori e un neonato

Dall'1.15 della scorsa notte è in corso un'operazione che sta coinvolgendo anche la Croce Rossa: infatti a Vieste, nel Foggiano, sono sbarcati 35 migranti al porto, tra cui 12 minori, e anche un neonato. Erano a bordo di una barca a vela battente bandiera bulgara. Si trovano al momento in una struttura del porto stesso. Intercettati dalla Guardia di Finanza si sottoporranno a breve ai test per il Covid 19. Provengono tutti dall'Afghanistan. Sull'imbarcazione, già intercettata nelle acque di Vieste a settembre 2020, c'erano due presunti scafisti, entrambi ucraini, di 35 e 41 anni. La loro posizione è a vaglio degli investigatori.