Lucera, dal 3 giugno 10 nuovi posti letto ad Oncologia al Lastaria

LUCERA - Saranno attivati dal prossimo 3 giugno 2021 n. 10 posti letto di degenza di Oncologia presso il nuovo reparto del presidio ospedaliero “Lastaria” di Lucera, Dirigente Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale il Dott. Maurizio Di Bisceglie, garantendo così un servizio sempre più ad ampio raggio per il ricovero dei pazienti oncologici. I posti letto saranno afferenti funzionalmente al Dipartimento Onco- Ematologico, Direttore Dott. Giuseppe Bove, e strutturalmente al Dipartimento Medico-Geriatrico-Riabilitativo, diretto dal Dott. Massimo Zanasi. L’ attività di degenza sarà svolta presso il 2° piano del blocco E, mentre le prestazioni ambulatoriali e le attività in regime di Day Service continueranno ad essere effettuate presso il 3° piano del blocco E.

L'attività medica sarà garantita h 24, con guardia attiva dalle ore 08.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì, mentre quella notturna, pomeridiana prefestiva e festiva sarà di tipo interdivisionale integrata con i Dirigenti Medici della UOC di Geriatria-Medicina e della SSD di Lungodegenza. Sarà, inoltre, prevista la pronta disponibilità integrativa interdivisionale festiva, notturna e dalle ore 14.00 alle ore 20.00 nei giorni feriali e prefestivi. Il nuovo reparto di Oncologia prevederà un’implementazione dell’organico per un totale di 5 Dirigenti medici e 12 infermieri, che costituiranno con i 6 infermieri già in servizio presso il Day Service e gli ambulatori, una unica dotazione condivisa. Saranno, inoltre, ulteriori 6 OSS che andranno ad integrare i 3 OSS già presenti. In una logica di interazione tra le Strutture Dipartimentali di Oncologia, l’attività di coordinamento del personale di comparto è affidata alla Dott.ssa Carmela Pacillo.

L’accettazione dei ricoveri potrà essere effettuata sia in regime di urgenza, attraverso il Pronto Soccorso sia di Foggia che di Lucera, sia direttamente, in caso di ricoveri programmati. “Il nuovo reparto di Oncologia del Lastaria con i suoi 10 posti letto di degenza rappresenta una novità assoluta per il Policlinico Riuniti di Foggia e una realtà della diagnostica medica tra le più innovative della provincia di Foggia.” dichiara il Commissario Straordinario del Policlinico Riuniti di Foggia Dott. Vitangelo Dattoli.