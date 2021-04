Bus perde due ruote mentre viaggia a Foggia, l'Ataf: «È un sabotaggio»

«Non si tratterebbe di un problema tecnico 'casuale', ma di un vero e proprio sabotaggio ai danni dell’azienda Ataf, la perdita di due pneumatici che si è verificata venerdì 26 marzo scorso». Lo scrive in una nota l'azienda di Foggia che si occupa del trasporto pubblico urbano, comunicando che «un autobus di linea, durante la sua percorrenza, ha subito la perdita di due ruote, per fortuna senza conseguenze e danni a persone o cose. A seguito di verifiche interne, Ataf spa - spiega l’azienda - è giunta alla conclusione che tale inconveniente è stato verosimilmente causato da una manovra volontaria di svitamento dei bulloni. Pertanto l’Ataf ha dato mandato allo studio legale Vaira di svolgere indagini difensive, anche di natura tecnica, finalizzate a verificare la sussistenza di ipotesi di reato». "Gli esiti di tale attività - conclude - sono stati veicolati alla Procura della Repubblica mediante una querela contro ignoti per il sabotaggio subito dall’azienda»