Manfredonia, 80enne immobilizzata e rapinata in casa da 2 uomini: rubati oro e gioielli

MANFREDONIA - Una 80enne è stata rapinata in casa la scorsa notte in un appartamento in pieno centro a Manfredonia.

A quanto si apprende due persone entrambe a volto coperto sono entrate in casa dell’anziana che vive sola. La vittima stava dormendo. I due banditi l’hanno immobilizzata e dopo aver frugato nei mobili hanno trovato le chiavi della cassaforte.

Una volta aperta hanno portato via numerosi gioielli e orologi preziosi per un valore che supererebbe i cento mila euro. A quel punto sono fuggiti via liberando la vittima. Quest’ultima ha allertato i parenti che hanno a loro volta chiamato le forze di polizia. L’anziana in forte stato di choc è stata accompagnata in ospedale. Durante la rapina ha riportato qualche lieve escoriazione. Sono in corso le indagini per risalire all’identificazione dei due rapinatori.