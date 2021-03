Foggia, donati all'Asl due computer dopo furto

Foggia - Il comitato «Io sto con il Lastaria» di Lucera ha donato all’Asl di Foggia due personal computer. I pc saranno destinati all’Unità speciale di continuità assistenziale (Usca) dalla cui sede, lo scorso gennaio, alcuni malviventi avevano sottratto i pc utilizzati nelle attività di assistenza domiciliare ai malati Covid.

«Con questo dono - ha spiegato Vincenzo Scarano, componente del Comitato - abbiamo voluto restituire all’Usca quanto era stato illecitamente sottratto, sia per ridare dignità alla città di Lucera sia per ringraziare simbolicamente la Asl Foggia e i giovani dottori dell’Usca per il lavoro quotidiano che stanno facendo».