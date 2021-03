Pietra Montercorvino, sindaco positivo al Covid: l'annuncio su Fb

PIETRA MONTECORVINO - Il sindaco di Pietra Montecorvino, Raimondo Giallella, è risultato positivo al Covid. E’ lo stesso primo cittadino ad annunciarlo su Facebook.

«Questo virus - scrive - non fa sconti a nessuno, non fa distinzioni sociali, non distingue tra giovani e anziani, tra uomini e donne o tra amministratori e cittadini».

Poi, in merito a proprio stato di salute, precisa di «non presentate particolari criticità». E infine lancia un appello ai suoi concittadini affinché assumano «atteggiamenti più rigorosi e attenti, evitando il più possibile contatti esterni e frequentazioni».