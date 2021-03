Assaltarono bancomat nel Foggiano: 4 arresti dopo quasi un anno

Quattro foggiani sono stati arrestati dai carabinieri, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del tribunale di Foggia, perché accusati di essere i responsabili di un assalto a uno sportello bancomat compiuto a maggio del 2020 in provincia di Foggia. Tre sono finiti in carcere mentre uno ha ottenuto i domiciliari.