Bomba contro perito che rifiutò pratica su falso incidente: 2 arresti a Foggia

Due foggiani, Francesco De Stefano, di 26 anni, e il 50enne Antonio Consalvo, sono stati arrestati su ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Foggia perché accusati dell’attentato dinamitardo compiuto ai danni del locale di un perito assicurativo in via Molfetta a Foggia. I fatti risalgono alla sera del 18 novembre 2020. Il Gip ha concesso, per motivi di salute, i domiciliari a Consalvo, ritenuto l’esecutore materiale dell’attentato. Quest’ultimo avrebbe agito su mandato di De Stefano che voleva vendicarsi del perito assicurativo che non aveva curato la pratica relativa ad un presunto falso incidente stradale. La deflagrazione danneggiò la saracinesca del locale e alcune autovetture in sosta nella zona.