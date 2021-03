San Giovanni Rotondo, tre incendi in una notte

FOGGIA - Sono tre gli incendi, quasi certamente di natura dolosa, divampati la scorsa notte a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. In fiamme un escavatore di una ditta che stava effettuando lavori della fogna bianca lungo la circonvallazione, e due autovetture parcheggiate in via De Gasperi e in via Santa Caterina. Sono almeno una decina - fanno sapere dal Comune - gli episodi incendiato avvenuti dall’inizio dell’anno ad oggi. Dura la condanna del sindaco Michele Crisetti che ha chiesto al Prefetto di Foggia Raffaele Grassi una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. «Sono fermamente convinto - ha affermato Crisetti - che la collaborazione tra le istituzioni sia la strada principale per garantire sicurezza e tranquillità alla nostra città, presupposti fondamentali per l’esercizio di qualsiasi altro diritto», ha concluso.