Bracciante africano si suicida nel Foggiano: «Bisogna ascoltare il disagio»

BARI - Un bracciante agricolo maliano di 28 anni si è suicidato nel pomeriggio nelle campagne di Lucera (Foggia). E’ quanto annuncia sul proprio profilo facebook il sindacalista ivoriano Aboubakar Soumahoro.

«Nel sostenere i familiari in questi momenti di atroce dolore, chiediamo che sia ascoltata la sofferenza spirituale e materiale dei braccianti» - scrive Aboubakar. La stessa che ha spinto il 28enne a compiere «questo gesto estremo». «Non permettiamo - aggiunge - che l’avidità economica, l’indifferenza sociale e la mancanza di coraggio della politica fagociti i braccianti in un abbrutimento disperante che finisce per uccidere la vita in loro»