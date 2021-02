Foggia, tangenti al Comune: scena muta dei 4 arrestati davanti al Gip

FOGGIA - Oggi nel corso dell’interrogatorio di garanzia davanti al gip Domenico Zeno si sono avvalse della facoltà di non rispondere le quattro persone arrestate - tra cui il consigliere di maggioranza al Comune di Foggia Bruno Longo (FdI) - per una presunta tangente pagata da un imprenditore per sbloccare il pagamento dei lavori di archiviazione dati eseguiti per il Comune.

Ai domiciliari da mercoledì scorso, 10 febbraio, sono finiti il consigliere Bruno Longo; il medico in pensione Antonio Apicella; l’imprenditore Luigi Panniello; e l’addetto al servizio informatico del Comune, Antonio Parente. Sono accusati di induzione indebita a dare o promettere utilità.

Gli arresti si basano anche su alcune intercettazioni ambientali e telefoniche che i difensori ritengono inutilizzabili perché disposte in un vecchio procedimento. Per questo hanno annunciato che presenteranno ricorso al tribunale del Riesame.