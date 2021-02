Foggia, stavano sfondando muro di una oreficeria: arrestata banda del buco

FOGGIA - Stavano facendo un buco in una parete attigua a quella di una oreficeria a Foggia per poterla svaligiare: per questo quattro ventenni sono stati arrestati la scorsa notte dalla Polizia per tentato furto.

A quanto si apprende, verso le due del mattino è arrivata al 113 la segnalazione di un locale con la saracinesca sollevata. Giunti sul posto gli agenti hanno sorpreso all’interno i quattro giovani che stavano praticando un foro nella parete.

Gli arnesi utilizzati, tra cui una fiamma ossidrica, sono stati sequestrati.