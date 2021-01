Trova portafogli pieno di denaro a Foggia e lo porta in Questura

FOGGIA - Ha trovato in piazza a Foggia un portafogli con documenti, 400 dollari e 160 euro, di proprietà di un americano, e lo ha portato in Questura affinché la polizia lo restituisse al proprietario. A trovare il portafogli, in piazza Umberto Giordano a Foggia, è stato un uomo della provincia di Potenza.