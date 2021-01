Foggia, augurò buon anno alla malavita sparando in strada: denunciato

Questa mattina un 32enne foggiano, P.G., ritenuto vicino alla batteria dei Moretti-Pellegrino-Lanza, è stato denunciato in quanto in un video virale circolato nelle scorse ore sul web aveva augurato 'Buon anno a tutta la malavita foggiana' esplodendo alcuni colpi di arma da fuoco e violando la normativa anti-Covid in quanto era nel viale fuori da casa sua. L'uomo era stato arrestato lo scorso 16 novembre nell'ambito dell'ultima operazione antimafia, la Decima Azione Bis, ed era da poco tornato in libertà. I bossoli a salve sono stati rinvenuti nel luogo ripreso nel video. Si indaga per identificare altre persone presenti in strada.