San Severo, licenziato da ditta di rifiuti pretende la riassunzione: arrestato 31enne

SAN SEVERO - Un 31enne, Mario Mazzeo di San Severo (Foggia) è stato arrestato in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare perchè accusato di due tentativi di estorsione nei confronti del suo ex datore di lavoro: l’uomo, licenziato dalla società Buttol affidataria della raccolta dei rifiuti solidi urbani a San Severo dopo che era stato sorpreso a rubare carburante, pretendeva di essere riassunto e per questo avrebbe minacciato uno dei responsabili della ditta.

L’uomo si trovava già agli arresto domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Mazzeo fu licenziato dalla Buttol quando nell’Ottobre 2019 fu scoperto a rubare circa 200 litri di carburante dagli autocompattatori della società. Sebbene il licenziamento fosse avvenuto per giusta causa l’uomo pretendeva di essere reintegrato e non ha esitato a ricorrere alle minacce pur di ottenere quanto richiesto: nel maggio 2020, secondo l’accusa, avrebbe minacciato uno dei responsabile della Buttol di sparargli se non fosse stato riassunto e lo scorso luglio ha invece rivolto le sue intimidazioni all’Assessore all’ambiente del Comune di San Severo affinché intervenisse per farlo riassumere. La Buttol nel gennaio 2020 fu colpita colpita da un vasto incendio nel corso del quale andarono completamente distrutti 23 autocompattatori per la raccolta dei rifiuti e un capannone prefabbricato. Grazie alle indagini furono arrestate due persone il 26 febbraio 2020.