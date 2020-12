Foggia, tamponamento a catena in periferia: tre veicoli coinvolti e un ferito

FOGGIA - Tamponamento a catena questa mattina sulla bretella che unisce via Castelluccio con via Camporeale a Foggia. Tre i veicoli coinvolti. Una Fiat Panda, una Jeep ed una Fiat Punto. Un uomo è rimasto ferito ed è stato trasportato presso il locale pronto soccorso. Sul posto una pattuglia della Polizia Locale di Foggia per i rilievi del sinistro.