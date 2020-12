Cerignola, ignorano l'alt dei carabinieri e scatta l'inseguimento: denunciati 2 minori

FOGGIA - I Carabinieri della Stazione di Cerignola hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di Bari due 17enni di Cerignola che a bordo di una Fiat 500 L hanno ignorato l’alt di una pattuglia impegnata nei servizi di controllo del territorio. Dopo aver superato i carabinieri è scattato un inseguimento che si è protratto per alcuni minuti, durante il quale il conducente ha creato una situazione di generale pericolo per le vie della città, in quel momento particolarmente trafficate, fino a quando l’auto in fuga è andata a schiantarsi contro un furgone in sosta in viale Di Vittorio. Dall’auto sono scesi due giovani, che hanno proseguito la fuga a piedi. Rincorsi dai militari, sono stati bloccati ed identificati. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, neanche tra i due fuggitivi 17enni. L’auto usata è risultata di proprietà di familiari del passeggero. Condotti in caserma, i due sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura dei Minori per resistenza a pubblico ufficiale. Nei confronti del conducente sono state elevate diverse contravvenzioni ai sensi del Codice della Strada, tra cui quella per guida senza patente, per un importo complessivo di oltre 5.300 euro.