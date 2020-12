San Nicandro Garganico: GdF scopre sala giochi abusiva e 8 persone assembrate

La Guardia di Finanza nei giorni scorsi ha scoperto a San Nicandro Garganico (Fg) otto persone, che si erano riunite in un magazzino per una bevuta e una partita a carte. Tutto era stato allestito come una vera e propria sala giochi abusiva, in barba a qualsiasi normativa anti-Covid.

Nella rete dei controlli è finito anche il titolare di una rivendita di tabacchi di San Severo (Fg) sorpreso a spacciare marijuana e hashish all’interno dell’esercizio commerciale. Trovati anche altri 300 grammi di stupefacente, tra hashish e marijuana, una pistola a tamburo illegalmente detenuta e tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi da spacciare. Il commerciante è stato posto agli arresti domiciliari.