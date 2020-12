Cerignola, sorpresi mentre smontano un camion rubato: arrestati in 2

I carabinieri di Cerignola (Fg) hanno arrestato in flagranza per riciclaggio un 27enne ed un 49enne, entrambi cerignolani e già noti alle forze dell’ordine. I militari, allertati dal movimento sospetto di alcuni mezzi nei pressi di un noto centro di autodemolizioni del comune ofantino, hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito all’interno della struttura. Lì hanno sorpreso i due soggetti, aiutati da un 17enne, intenti a smontare un autocarro con l’ausilio di attrezzatura meccanica.

Bloccati, i due sono stati dichiarati in arresto per riciclaggio mentre il terzo, minorenne, è stato denunciato. L’autocarro, risultato provento di furto a Trani, è stato sottoposto a sequestro per la successiva restituzione al legittimo proprietario. I due si trovano in carcere.