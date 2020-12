Cerignola, in auto senza aver mai preso la patente: multato ghanese

La polizia stradale lo scorso 4 dicembre al casello autostradale di Cerignola Est (Fg) ha fermato un'auto condotta da un cittadino ghanese. Richiesti i documenti di routine, è emerso che il conducente circolava senza aver mai conseguito la patente di guida, e il veicolo è risultato sprovvisto di copertura assicurativa e non in regola con la revisione periodica. L'uomo non aveva addosso nemmeno documenti. L'uomo è stato sanzionato, insieme al proprietario del veicolo, per un totale di circa 8.400 euro.