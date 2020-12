San Severo, rubata auto di servizio per visite domiciliari a pazienti Covid

L’auto di servizio usata dai medici delle Usca per fare visite domiciliari ai pazienti col il Covid, una Fiat Panda, è stata rubata ieri pomeriggio a San Severo (Foggia). L’auto era parcheggiata in via Croghan davanti allo stabile che il Comune ha dato all’Asl per ospitare la sede dell’Unita speciale di continuità assistenziale. Al suo interno c'erano anche alcuni dispositivi medici.

A diffondere la notizia è stato il sindaco Francesco Miglio: "Questo - evidenzia - non deve comportare il rallentamento dell’attività. Il Comune di San Severo mette sin da subito i pochi veicoli di sua proprietà a disposizione dell’Asl per dare seguito all’assistenza ai malati Covid non ospedalizzati. Nella Panda c'erano anche saturimetro, manometro, borsa dei farmaci ed altra dispositivi medici». «Agli omuncoli che si sono resi autori di questo gesto deplorevole - prosegue Miglio - dico: restituite queste attrezzature e magari, se proprio volete dare una dimostrazione che un cuore, anche se piccolo, pulsa nel vostro petto, riportate la Panda nel luogo ove l’avete rubata».

Del caso se ne stanno occupando i carabinieri. Un valido aiuto alle indagini potrà giungere attraverso la visione dei filmati degli impianti di videosorveglianza della zona.