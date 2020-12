Aiutò imprenditore a falsificare atti: interdetto professionista foggiano

La Guardia di Finanza di Bologna ha interdetto un professionista foggiano responsabile di plurime condotte di falsità morale e ideologica. L'attività nasce durante l'operazione Doppio Pacco, che aveva portato all'arresto di un imprenditore foggiano, C.D., classe '59, che operava nel commercio di auto, responsabile di bancarotta fraudolenta e plurimi reati fiscali. Nell'occasione erano stati sequestrati beni per 3 milioni di euro, e il professionista interdetto oggi aveva abusato dei propri poteri certificativi, aiutando l'imprenditore nel suo intento criminoso, alterando un atto vero e presentando una documentazione falsa. Il gip ha rimarcato la facilità con cui il professionista ha predisposto il documento per simulare la compravendita: nello studio sono stati trovati anche numerosi fogli in bianco, pronti per essere riempiti all'occorrenza.