Foggia, al Riuniti un team multidisciplinare per trattamento degli aneurismi cerebrali

FOGGIA - Continua il processo di aggiornamento e crescita tecnologica e professionalepresso la Struttura Complessa di Neurochirurgia Ospedaliera, diretta dal Dott. Antonio Colamaria, che ha permesso il trattamento di patologie sempre più complesse. Oltre alla dotazione di microscopi di ultima generazione per il trattamento della patologia neurochirurgica e del neuronavigatore (un computer che guida il neurochirurgo durante l’intervento, consentendo di operare con maggior precisione e sicurezza), è stato creato presso il Policlinico Riuniti di Foggia un team multidisciplinare che permette il trattamento della patologia vascolare cerebrale.

“Queste patologie mettono in serio pericolo la vita di chi ne è portatore e la rottura di una malformazione artero-venosa è un evento devastante per il paziente – spiega il Direttore della Struttura Complessa di Neurochirurgia Dott. Antonio Colamaria – Il successo nel trattamento delle malformazioni del circolo cerebrale risiede soprattutto nel lavoro di squadra nel quale ciascuna professionalità coinvolta svolge un ruolo fondamentale. La Neurochirurgia, tuttavia, riveste ancora un ruolo centrale nella gestione di questi pazienti, in quanto non solo permette di trattare i casi che non possono avvalersi del trattamento endovascolare, ma gestisce anche le complicanze eventualmente associate”.

La tecnologia disponibile presso il Policlinico Riuniti di Foggia, è nello specifico il particolare microscopio robotizzato in grado di eseguire l’angiografia, con visualizzazione della pervietà di vasi del cervello durante l’intervento chirurgico, contribuisce notevolmente a rendere più sicuro il trattamento chirurgico di questa complessa e delicata patologia.

Soddisfazione è stata espressa dal Direttore Generale Dott. VitangeloDattoli. “Gli importanti risultati raggiunti evidenziano un momento di crescita per la Neurochirurgia del Policlinico Riuniti di Foggia, al fine di aumentare la precocità della diagnosi e delle cure e di migliorare l’appropriatezza dei trattamenti, allineandoli agli standard nazionali.Già disponibile un parco tecnologico di ultima generazione, il Policlinico Riuniti di Foggia punta sempre più alla maggiore integrazione funzionale e organica possibile tra Stroke Unit, Neuroradiologia Interventistica con posti letto e Neurochirurgia che permetterà ancor di più di trattare al meglio questa delicata e complessa patologia” – ha concluso il Direttore Generale Dott. Vitangelo Dattoli.