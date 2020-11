San Giovanni Rotondo, accoltellato macedone dopo una lite nel centro storico

Un macedone di 36 anni è stato accoltellato, riportando profonde ferite a un braccio ieri sera in un litigio con un uomo che poi è fuggito. L'episodio è accaduto in centro storico a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. Il 36enne è stato urgentemente trasportato dai Carabinieri all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza dove la ferita è stata giudicata guaribile in 20 giorni e sono stati avviati accertamenti per verificare se la coltellata possa aver lesionato i tendini.

A quanto si apprende, verso le 21.30 i Carabinieri hanno ricevuto la segnalazione di un’aggressione nel centro del paese caro a San Pio. Arrivati sul posto hanno trovato la vittima insanguinata ma non vi era alcuna traccia dell’aggressore. Non si esclude, però, che già nelle prossime ore i militari riescano a identificarlo. L’arma non è stata ancora ritrovata.