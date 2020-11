Foggia, polizia sventa il furto di un'auto: ora è caccia al ladro

FOGGIA - La Polizia Locale sventa un furto di un'auto a Foggia: l'episodio si è verificato in via Isonzo. Un uomo, di cui è stata fornita una sommaria descrizione, stasera intorno alle ore 18.30, ha tentato di rubare una Fiat Panda parcheggiata in via Isonzo. Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia della polizia locale che, dopo gli accertamenti di rito, ha affidato il veicolo al legittimo proprietario. Adesso è caccia al ladro.